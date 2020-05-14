Vatandaşlar kan bağışı için sıraya girdi Vatandaşlar kan bağışı için sıraya girdi Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kan ihtiyacı artan Türk Kızılayına vatandaşlar destek olmak için sıraya girdi.

Vatandaşlar kan bağışı için sıraya girdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kan ihtiyacı artan Türk Kızılayına vatandaşlar destek olmak için sıraya girdi.

Türk Kızılayı, hayatın akışını değiştiren korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla kan stoklarının azaldığını ve ihtiyacın artığını ilan etmişti. Durum üzerine Tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da vatandaşlar kan stoklarına destek olmak için kan merkezlerine veya kan toplama stantlarına giderek kan bağışında bulunuyor. Bu kapsamda Kızılay Birecik Şubesi, kentte kan toplamak için çalışma başlattı. Vatandaşlar, korona virüs günlerinde kan stoklarının artmasına destek olma için sıraya girdi.

Kan bağışı için sıraya giren vatandaşlar, korona virüs salgını dolayısıyla artan kan ihtiyacına destek olmak için herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.

Kaynak: İHA