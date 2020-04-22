Vatandaşlar izin belgesi için uzun kuyruklar oluşturdu
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Zonguldak, Güncel, Haber

Vatandaşlar izin belgesi için uzun kuyruklar oluşturdu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, vatandaşlar izin 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına az bir süre kala izin belgesi alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

22.04.2020 18:16 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:18
Vatandaşlar izin belgesi için uzun kuyruklar oluşturdu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, vatandaşlar izin 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına az bir süre kala izin belgesi alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

23 Nisan gecesi saat 24.00 itibariyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edilmesiyle vatandaşlar izin belgesi alabilmek için Kdz. Ereğli Kaymakamlığın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların bazıları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan; nakit, gıda yardımı bazıları da şehirlerarası seyahat için izin belgesi alabilmek için saatlerce sırada bekledi. Vatandaşlar kimi zaman sosyal mesafe kuralına uymazken Kaymakamlık görevlileri kendilerini sık sık uyardı. Vatandaşlar uzun süre bekletilmelerine de tepki gösterdi.

Bazı vatandaşlar sırada beklemekten yorularak yere otururken, bazı vatandaşlar arasında sıra önceliği nedeniyle yer yer tartışmalar yaşandı. Sırada saatlerce beklediğini belirten Erkan Köse isimli vatandaş ise kronik rahatsızlığı olduğunu belirterek, yaşanan duruma tepki gösterdi. Köse, "Bu kadar insan bekliyor burada. Herkes seyahat izni almak için. Bende kronik hastayım. Normalde sokağa çıkma yasağı olduğu halde bir çözüm bulamadıkları için burada sıra bekliyorum. Bülent Ecevit Üniversitesi'ne yarın hastaneye yatış için ilaç almam lazım. Ama kaç saattir sıra hiçbir şekilde ilerlemiyor. İçeride kimin ne yaptığını da bilmiyoruz. Soruyoruz, sıraya girin diyorlar. Devlet şimdi bana ceza yazacak. Belgem de yanımda. Ben kronik hasta olarak her ay ilaç alıyorum. Değeri de 8 bin lira ilaçların. Ama hiçbir şekilde yukarıya ulaşamıyoruz. Yalnız Ereğli'nin rezilliğini görsünler yani. Nasıl çözüm bulacaklar bilmiyorum. Yarın son gün sokağa çıkma yasağı var. 4 gün ve benim yarın ilaç almam lazım" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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