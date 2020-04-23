Vatandaşlar İstiklal Marşı'nı balkonlardan okudu Vatandaşların alkış ve ıslık çalması Vatandaşların saygı duruşunda bulunması Vatandaşların İstiklal Marşını okuması Vatandaşların İzmir Marşını okuması Mardin Mardin'de de vatandaşlar balkonlar çıkarak İstiklal Marşı'na eşlik ettiBazı vatandaşlar evlerinin balkonunda meşale yakarken...

Vatandaşların alkış ve ıslık çalması

Vatandaşların saygı duruşunda bulunması

Vatandaşların İstiklal Marşını okuması

Vatandaşların İzmir Marşını okuması

Mardin

Mardin'de de vatandaşlar balkonlar çıkarak İstiklal Marşı'na eşlik etti

Bazı vatandaşlar evlerinin balkonunda meşale yakarken bazı vatandaşlar da ışıkları açıp kapatarak 23 Nisan sevincine ortak oldu.

Bu arada İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri caddede sirenler eşliğinde konvoy oluşturdu.

Kaynak: AA