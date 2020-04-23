Vatandaşlar İstiklal Marşı'nı balkonlardan okudu
Vatandaşların alkış ve ıslık çalması Vatandaşların saygı duruşunda bulunması Vatandaşların İstiklal Marşını okuması Vatandaşların İzmir Marşını okuması Mardin Mardin'de de vatandaşlar balkonlar çıkarak İstiklal Marşı'na eşlik ettiBazı vatandaşlar evlerinin balkonunda meşale yakarken...
23.04.2020 23:31 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:31
Vatandaşların alkış ve ıslık çalması
Vatandaşların saygı duruşunda bulunması
Vatandaşların İstiklal Marşını okuması
Vatandaşların İzmir Marşını okuması
Mardin
Mardin'de de vatandaşlar balkonlar çıkarak İstiklal Marşı'na eşlik etti
Bazı vatandaşlar evlerinin balkonunda meşale yakarken bazı vatandaşlar da ışıkları açıp kapatarak 23 Nisan sevincine ortak oldu.
Bu arada İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri caddede sirenler eşliğinde konvoy oluşturdu.
Kaynak: AA