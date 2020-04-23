Vatandaşlar İstiklal Marşı'nı balkonlardan okudu
Evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı okuyan vatandaşlar - Bingöl Bingöl'de de Kovid-19 salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerde çeşitli etkinliklerle kutlandı.
23.04.2020 22:53 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:54
Evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı okuyan vatandaşlar - Bingöl
Bingöl'de de Kovid-19 salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerde çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonuna çıkan ve ellerinde Türk Bayrağı eşliğinde okullarda çalınan İstiklal Marşı'na eşlik etti.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından balkonlardan alkış sesleri yükseldi.
Kaynak: AA