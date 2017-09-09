Vatandaşlar, İntihardan Vazgeçirdikleri Genç Kızı Kaçmasın Diye Odaya Kilitlediler

Vatandaşlar, intihardan vazgeçirdikleri genç kızı kaçmasın diye odaya kilitlediler



DENİZLİ - Denizli'de bir iş merkezinin üçüncü katından atlamak isteyen 16 yaşındaki kızı vatandaşlar kurtardı. Ölümün kıyısından alınan genç kız polis gelene kadar bir odada kilitlenerek kaçması engellendi.

Olay, saat 14.30 sularında Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki bir iş hanında meydana geldi. İddiaya göre daha önce erkek arkadaşından ayrılan 16 yaşındaki İ.D., bunalıma girdi. Bunun üzerine bir iş hanını üçüncü katına çıkarak atlamak istedi. Durumu fark eden vatandaşlar, genç kızın kolundan tutarak, atlamasını engelledi.

Durumu polis ekiplerine haber veren vatandaşlar, genç kızı kaçmaması için üçüncü kattaki bir iş yerine kilitledi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kızın kurtarılması üzerine itfaiye olay yerinde ayrılırken, sağlık ekipleri genç kıza ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından 16 yaşındaki kız, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.