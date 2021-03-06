Vatandaşlar internet dolandırıcılarına karşı uyarıldı
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Vatandaşlar internet dolandırıcılarına karşı uyarıldı

06.03.2021 11:00 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:05
Vatandaşlar internet dolandırıcılarına karşı uyarıldı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, İçe Kaymakamı Mehmet Can İrdelp ve kurum amirleri tarafından esnaflar ve vatandaşlar internet dolandırıcılarına karşı broşür dağıtılarak bilgilendirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, İçe Kaymakamı Mehmet Can İrdelp ve kurum amirleri tarafından esnaflar ve vatandaşlar internet dolandırıcılarına karşı broşür dağıtılarak bilgilendirildi.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda sıklıkla bahsedilen dolandırıcılık hakkında Altıntaş halkını bilinçlendirmeye yönelik olarak, sosyal medya ağlarından gelen tebrikler, ödül kazandınız size gelen bu mesaja adınızı soyadınızı yazın tarzında gelen mesajlara itibar edilmemesi konusunda vatandaşlarımız broşür dağıtılarak uyarıldı. Hemen hemen her gündemi fırsat olarak değerlendirip, terör örgütleri, (Covid-19) salgını ve aşısı, akıllı telefon, sim kart kart gibi dolandırıcılık yöntemleri konularında halkımızı bilinçlendirdik" dedi. - KÜTAHYA

Vatandaşlar internet dolandırıcılarına karşı uyarıldı
Vatandaşlar internet dolandırıcılarına karşı uyarıldı
Vatandaşlar internet dolandırıcılarına karşı uyarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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