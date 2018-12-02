Vatandaşlar İndirime Akın Etti

İndirimli alışveriş meraklılarının heyecanla beklediği "Garaj Günleri" etkinliği başladı. Yüzlerce markada yüzde 80'e varan indirimi duyan vatandaşlar açılışın hemen ardından indirimli ürünlere akın etti. İndirimli alışveriş meraklılarının heyecanla beklediği "15'inci Garaj Günleri" başladı. 1-9 Aralık arasında devam edecek indirim günleri bu yıl yine, ziyaretçi sayısı ve cirolarıyla yeni bir rekora daha imza atmaya hazırlanıyor. Starcity Outlet AVM'deki etkinlikle ilgili konuşan Kiralama Departmanı Yöneticisi Nuray Çınar, garaj günlerine şehir dışından da katılımın olduğunu söyledi. 2011 yılından bu güne geleneksel hale gelen Garaj Günleri'ne 2 ay gibi bir sürede hazırlandıklarını belirten Çınar konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Talep çok iyi, sayılarımız şu anda geçtiğimiz yılın yüzde 40 üzerinde gidiyor. Geçtiğimiz Aralık ayında toplamda 9 günde 1 milyon ziyaretçi ağırlamıştık. Bu yıl hedefimiz 1 buçuk milyon. Markalarımız çok daha iyi hazırlandılar, fiyatlar gayet iyi. 20 liraya, 30 liraya, 40 liraya ürün bulabilecekler Garaj Günleri'nde. 50 tane mağazamızı indirdik, yüzlerce markamız yer alıyor. 9 Aralık'a kadar tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Garaj Günleri 2011 yılında başladı. Bugün artık 15'sini düzenliyoruz. Ziyaretçilerimiz şehir dışında geliyor. Erken rezervasyonlarla uçak biletlerini alıyorlar ve o şekilde bize ulaşım sağlıyorlar. Garaj Günleri gayet keyifli. Bizler Garaj Günleri hazırlığına 2 ay önceden başlıyoruz. Otoparkta küçük bir alışveriş merkezi kuruyoruz. Şu an çocuk alışverişine ilgi çok fazla. Kadın ve erkek ayakkabısına ilgi var. 40 liraya bot satılınca ziyaretçinin ilgisi de ona göre fazla oluyor" dedi.

(İHA)