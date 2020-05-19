Vatandaşlar hem spor yaptı hem de doyasıya eğlendi
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Vatandaşlar hem spor yaptı hem de doyasıya eğlendi

Karabük'te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında evden çıkamayan vatandaşlara balkon egzersizleri ile hem spor yaptırıldı hem de eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı.

Vatandaşlar hem spor yaptı hem de doyasıya eğlendi
19.05.2020 00:13 | Son Güncelleme: 19.05.2020 00:13

Karabük'te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında evden çıkamayan vatandaşlara balkon egzersizleri ile hem spor yaptırıldı hem de eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı.

Karabük İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Gençlik Haftası' kapsamında Aden Konutları'nda balkon egzersizleri etkinliği düzenledi. Bayrak dağıtımı ile başlayan etkinlikte korona virüs salgınından dolayı evlere kapanan yüzlerce vatandaş antrenörlerin gösterdiği egzersizler ile spor yaparken, çalan müziklerle eğlenceli vakit geçirdiler. Yaklaşık 247 dairede oturan vatandaşların katıldığı etkinlikte Türk Bayrağı şöleni yaşandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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