Vatandaşlar hayalindeki Edirne'yi anlattı
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Vatandaşlar hayalindeki Edirne'yi anlattı

Vatandaşlar hayalindeki Edirne'yi anlattı
08.05.2020 12:51 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:53

Vatandaşlar hayalindeki Edirne'yi anlattı Edirne Valiliği himayesinde kurulan Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi "Hayalimdeki Edirne" isimli proje kapsamında 7'den 70'e her yaş grubuna nasıl bir Edirne hayal ettiklerini sordu.

Vatandaşlar hayalindeki Edirne'yi anlattı

EDİRNE - Edirne Valiliği himayesinde kurulan Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi "Hayalimdeki Edirne" isimli proje kapsamında 7'den 70'e her yaş grubuna nasıl bir Edirne hayal ettiklerini sordu.

Bir cümle ile hayalinizdeki Edirne nasıl olmalı sorusu sorularak, cevaplardan oluşan bir kısa video hazırlandı. Halkımızın yaşadıkları şehrin bugününe ve geleceğine dair düşünce ve fikirlerini öğrenmeye yönelik olarak, şehrin farklı noktalarında sokak röportajları ile çekimler yapıldı. Yapılan röportajlarda vatandaşlar genel olarak daha yeşil, yaşanabilir, engelsiz, kültür ve turizm kenti hayal ettiklerini belirttiler.

Yapılan çekimlerin derlemesi ile oluşturulan "Hayalimdeki Edirne" videosu, Edirne için yapılabilecek düzenlemelere ilişkin vatandaşların düşüncelerinin kısa bir bölümünü oluşturuyor.

Vatandaşlar hayalindeki Edirne'yi anlattı

Kaynak: İHA

Manşet

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