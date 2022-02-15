Vatandaşlar güne sisle uyandı, görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü - Haberler
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Vatandaşlar güne sisle uyandı, görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü

İhlas Haber Ajansı, Orkun Kaya - Yerel
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- Vatandaşlar güne sisle uyandı, görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü Sakarya'da sabah saatlerinde oluşan yoğun sis kentin bazı bölgelerini etkisi altına alırken görüş mesafesini yaklaşık 50 metreye kadar düşürdü.

SAKARYA (İHA) - - Vatandaşlar güne sisle uyandı, görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü

SAKARYA - Sakarya'da sabah saatlerinde oluşan yoğun sis kentin bazı bölgelerini etkisi altına alırken görüş mesafesini yaklaşık 50 metreye kadar düşürdü.

Sakarya'da sabah saatlerinde evlerinden işlerine gitmek için kalkan vatandaşlar güne sisle uyandı. Etkili olan yoğun sis, şehir merkezi, Adapazarı, Serdivan, Erenler ilçeleri ve şehrin bağlantı yollarında görüş mesafesinin yaklaşık 50 metreye kadar düşmesine sebep oldu. Kent merkezinde bulunan evler sisler içerisinde kalarak görünmez hale geldi.

Vatandaşlar güne sisle uyandı, görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü

Vatandaşlar güne sisle uyandı, görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü

Vatandaşlar güne sisle uyandı, görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü

İhlas Haber Ajansı / Orkun Kaya - Yerel

Sakarya, Yerel, Haberler

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