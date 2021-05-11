Vatandaşlar geleneklerinden vazgeçmedi, kısıtlamaya rağmen bayram şekeri aldı

Diyarbakır'da vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Ramazan Bayramı öncesi dışarı çıkıp bayram şekeri aldı.

Diyarbakır'da vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Ramazan Bayramı öncesi dışarı çıkıp bayram şekeri aldı.

Ramazan Bayramına sayılı günler kala tarihi Sur ilçesinde vatandaşlar, kısıtlamaya rağmen sokakları doldurdu. Geleneklerinden vazgeçmeyen vatandaşlar Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yapıp bayram şekeri aldı.

Sur esnafından İhsan Kan, vatandaşların geleneklerinden vazgeçmediğini söyledi. Kısıtlama olmasına rağmen vatandaşların dışarı çıkıp şekerini aldığını belirten Kan, "Lokumunu alıyor, evde bile o geleneği kendine sunuyor. Gelen, giden olmasa da kendine alıyor. Yoğunluk, geçen bayramlar gibi olmasa da şeker yine satılıyor. Kahvedir, şekerdir, lokumdur, çikolata tarzı şeylere rağbet gösteriyorlar" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı