Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce dün öğle saatlerinde 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

DÜZCE (İHA) - Düzce dün öğle saatlerinde 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı… Artçı sarsıntıların ardından tedirginlik yaşayan vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi.

Soğuk havadan korunmak için ateş yakıldı.

İkinci sarsıntının ardından binaya girmek istemeyen bir vatandaş korkulu anları böyle anlattı.

12 Kasım 1999 depreminin izlerini atlatamayan Düzce halkı dün meydana gelen depremle büyük panik yaşadı.

Depremde hasar gören ev tahliye edildi Öte yandan depremin ardından merkez üssü Çilimli ilçesinde kentsel dönüşüme giren bir evde hasar büyüyünce ev tahliye edildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri evde hasar tespit çalışmasına başladı. Evin daha önce yaşanan selde de hasar gördüğü öğrenildi.

Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Düzce'deki deprem sonrasında vatandaşlar sigorta şirketlerine akın etti: Telefonlarımız kilitlenmiş durumda

Düzce'deki deprem sonrasında vatandaşlar sigorta şirketlerine akın etti: Telefonlarımız kilitlenmiş durumda

 5 şiddetindeki depremin ardından Düzce bir kez daha sallandı! Halk evlerine giremiyor

5 şiddetindeki depremin ardından Düzce bir kez daha sallandı! Halk evlerine giremiyor

 Vali Atay'dan Düzce depremine ilişkin açıklama Açıklaması

Vali Atay'dan Düzce depremine ilişkin açıklama Açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title