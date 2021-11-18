Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

DÜZCE (İHA) - Düzce dün öğle saatlerinde 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı… Artçı sarsıntıların ardından tedirginlik yaşayan vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi.

Soğuk havadan korunmak için ateş yakıldı.

İkinci sarsıntının ardından binaya girmek istemeyen bir vatandaş korkulu anları böyle anlattı.

12 Kasım 1999 depreminin izlerini atlatamayan Düzce halkı dün meydana gelen depremle büyük panik yaşadı.

Depremde hasar gören ev tahliye edildi Öte yandan depremin ardından merkez üssü Çilimli ilçesinde kentsel dönüşüme giren bir evde hasar büyüyünce ev tahliye edildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri evde hasar tespit çalışmasına başladı. Evin daha önce yaşanan selde de hasar gördüğü öğrenildi.