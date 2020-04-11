Vatandaşlar gece yarısı pazara akın etti
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İçişleri Bakanlığı, Yıldırım, Bursa

Vatandaşlar gece yarısı pazara akın etti

Vatandaşlar gece yarısı pazara akın etti Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde yarın açılacak pazar yeri yasak kararının ardından vatandaşlara açıldı, yoğunluk yaşandı İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri ile ilgili 31 şehirde 2 günlük yasağı vatandaşları sokağa döktü.

11.04.2020 00:41 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:46
Vatandaşlar gece yarısı pazara akın etti

Vatandaşlar gece yarısı pazara akın etti

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde yarın açılacak pazar yeri yasak kararının ardından vatandaşlara açıldı, yoğunluk yaşandı

BURSA - İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri ile ilgili 31 şehirde 2 günlük yasağı vatandaşları sokağa döktü. Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde yarın açılacak Yavuzselim Pazar Yeri gece yarısı açılınca vatandaşlar oraya akın etti.

Pazarcı esnafı yarın sabah kurulacak pazar için araçlarını ve ürünlerini getirmişti. İçişleri Bakanlığı'nın kararı açıklanınca pazarcı esnafı gece yarısı tezgahlarını açtı. Vatandaşlar da 48 saat boyunca ihtiyaçları olacak sebze ve meyveleri pazarcı esnafından temin etti. Bu esnada vatandaşlarla pazarcıların sosyal mesafe ile maske uygulamasına dikkat etmediği dikkat çekti.

2 saatte meyve sebzeler tükenirken, pazarcılar da gecenin geç saatlerinde tezgahlarını toplayarak evlerinin yolunu tuttu.

Vatandaşlar gece yarısı pazara akın etti

Kaynak: İHA

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