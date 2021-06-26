Vatandaşlar geç kalan öğrenciler için dil döktü, ancak zincirli kapılar açılmadı
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Vatandaşlar geç kalan öğrenciler için dil döktü, ancak zincirli kapılar açılmadı

Vatandaşlar geç kalan öğrenciler için dil döktü, ancak zincirli kapılar açılmadı
Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) dakikalarla geç kalan iki aday için vatandaşlar uzun süre dil döktü.

ANTALYA'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) dakikalarla geç kalan iki aday için vatandaşlar uzun süre dil döktü. Tüm ikna çabalarına rağmen zincirlenen ve asma kilitle kilitlenen demir kapı açılmadı.

Antalya'da sabah saatlerinde aileleriyle birlikte sınav merkezleri ve okulların önüne gelen adaylar, ateşleri ölçülüp tek tek güvenlik kontrollerinden geçerek sınav salonlarına alındı. 75'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi önünde uzun araç kuyrukları oluştu. Öğrenciler okul bahçesi önüne kurulan güvenlik noktasından geçtikten sonra sınav salonuna alındı. Saatler 10.00'u gösterdiğinde sınav merkezi sorumlusu gelerek kapı önünde son uyarıyı yaptı. Gelen olmayınca okulun demir kapısı kalın zincirle kapatılarak asma kilit asıldı. Kapının kilitlenmesinden 3 dakika sonra gelen iki öğrenci sınav salonuna girmek istedi. Görevli kapıyı açmayınca kapı önünde bekleyen vatandaşlar görevliyle tartıştı. İsmi öğrenilemeyen bir vatandaş "Memur Bey, kapıyı erkenden kapattınız. 1 dakikadan bir şey olmaz. Çocukların psikolojilerini bozuyorsunuz" dedi. Tüm ikna çabalarına rağmen kapı açılmayınca, iki aday trafiğin çok yoğun olduğunu ve bu nedenle geç kaldıklarını söyledi. Sınav salonunda görevli polis memurunun kapının açılmasının mümkün olmadığını söylemesi ve kuralları hatırlatmasının ardından tartışma sona erdi.

AİLELERİ DUA ETTİAkdeniz Üniversitesi'nde de YKS'nin ilk oturumuna öğrenciler üstleri aranarak içeri alındı. Öğrenciler sınav heyecanı yaşarken aileleri de dışarıda çocuklarına iyi dileklerde bulunarak dua etti.Sınava geç kalan bir genç kız, içeri alınmadığı içi polislere tepki gösterdi. Polislerin yanlış yönlendirdiğini iddia edip bu nedenle geç kaldığını öne süren genç kız, "Polislerin hatası beni orada yarım saat beklettiler. İçeri almıyorlar böyle bir şey olamaz. Sınava 10 dakika var. Ben çalışıyorum birkaç gün önceden gelme şansım yoktu" dedi.'1 SENE BOŞA GİTTİ'Sınava geç kalan başka bir öğrenci ise "Sınav saatine 10.15 diyor, daha var. 1 sene boşa gitti işte" diye konuştu.Çevrede çocuklarını sınava bırakan aileler ise sınava geç kalanların içeriye girmesi için polisleri ikna etmeye çalıştı. Polisler ise yönetmelik gereği saat 10.00'da kapıların kapandığını, sınava giriş belgelerinde de bunun belirtildiğini aktardı ve sınav kapısından kişileri uzaklaştırdı.Ayrıca sınava aynı anda giren baba ve kız da üniversiteye girmek için ter döktü.

Sınav alanın dışında bekleyen Aleyna Örün (22) ve Pelin Özyetkin (21) kendilerinin de daha önce sınava girdiğini belirterek kardeşlerini sınava getirdiklerini anlattı. Örün ve Özyetkin, sınava eşya alınmadığı için öğrencilerin eşyalarını emanet aldıklarını anlattı.


Vatandaşlar geç kalan öğrenciler için dil döktü, ancak zincirli kapılar açılmadı
Vatandaşlar geç kalan öğrenciler için dil döktü, ancak zincirli kapılar açılmadı
Vatandaşlar geç kalan öğrenciler için dil döktü, ancak zincirli kapılar açılmadı
Vatandaşlar geç kalan öğrenciler için dil döktü, ancak zincirli kapılar açılmadı
Vatandaşlar geç kalan öğrenciler için dil döktü, ancak zincirli kapılar açılmadı
Vatandaşlar geç kalan öğrenciler için dil döktü, ancak zincirli kapılar açılmadı
Vatandaşlar geç kalan öğrenciler için dil döktü, ancak zincirli kapılar açılmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar

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