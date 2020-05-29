Vatandaşlar fabrika bahçesinde Cuma namazı kıldı Vatandaşlar fabrika bahçesinde Cuma namazı kıldı Sancaktepe'de bulunan armatür fabrikasının bahçesince çalışanlar cuma namazı kıldı.

Vatandaşlar fabrika bahçesinde Cuma namazı kıldı

İSTANBUL - Sancaktepe'de bulunan armatür fabrikasının bahçesince çalışanlar cuma namazı kıldı.

Sancaktepe' de bulunan bir fabrikanın bahçesinde 180 çalışan cuma namazı kıldı. Cuma namazını kıldıran imam, fabrika girişindeki güvenlik kulesinde hutbe verdi. Sosyal mesafenin korunduğu cuma namazına katılanların tamamı maske taktı.

Konuyla ilgili veren Yusuf Kaya, cuma namazı kılmanın serbest bırakılması ile fabrika bahçesini camiye çevirdiklerini belirtti. Kaya, yeni normal süreçte cuma namazlarının bir süre fabrika bahçesinde kılınacağını söyledi. Kaya, koronavirüs sürecinde olduğu gibi pandemi sonrası süreçte de hükümetin aldığı bütün kararlara harfiyen uymaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: İHA