- Oy kullanılan okul girişi ve oy kullanan vatandaşlar

Okul önü güvenlik tedbirleri

Seyyar sandık görevlilerinin vatandaşların evine gelmesi

Eve giriş yaşlı ninenin oy kullanması

Evden ayrılan sandık görevlileri Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşlılık ve hastalık nedeniyle seçim merkezlerine gidemeyen vatandaşlar, evlerine getirilen seyyar sandıklarda oyunu kullandı.

Gaziantep

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engellileri Dairesi Başkanlığınca oluşturulan 7 ekip, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında, "seyyar sandık" uygulamasından yararlanamayan ya da başvuru tarihini kaçıran engelli ve yaşlıların oy kullanacağı okula gitmelerine yardımcı oluyor.

Ekipler, tekerlekli sandalye taşıyabilen özel araçla, astım hastası olan 73 yaşındaki Sabiha Karaca'yı Binevler Mahallesi'ndeki evinden alarak, oy kullanacağı Bahattin Kayalı İlkokuluna getirdi. Tekerlekli sandalye ile taşınan Karaca, oyunu kullandıktan sonra tekrar evine bırakıldı.

Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada belediye hizmetinden memnun kaldığını belirterek, "Çok güzel düşünmüşler. Yaşlılar için çok güzel bir şey. Oyumuzu kullandık, demokrasiye katkıda bulunduk." diye konuştu.

Öte yandan kent merkezinde 14 "seyyar sandık" uygulaması kapsamında, 14 seçmenin oy kullandığı öğrenildi.

Gaziantep'in İslahiye oturan 93 yaşındaki Gülizar Özbal Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine getirilen seyyar sandıkta oy verdi.

Oyunu besmele çekerek kullanan Özbal seçimlerin hayırlı olmasını diledi. İslahiye ilçesinde 4 seçmenin evlerinde oy kullandığı öğrenildi.

Kaynak: AA