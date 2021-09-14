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Son dakika haberleri: Vatandaşlar ellerinde dallar ve yerden topladıkları kumlarla yangına müdahale etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Vatandaşlar ellerinde dallar ve yerden topladıkları kumlarla yangına müdahale etti

Son dakika 3. sayfa haberi: Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Sorgun Çamlığında orman yangını çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Sorgun Çamlığında orman yangını çıktı. Vatandaş ve itfaiyelerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Sorgun Çamlığında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Ellerinde dallar ve yerden topladıkları kumlarla yangını söndürmeye çalışan vatandaşlar, su şişeleri ve yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti. O sırada bir firmaya ait iş makinası anında yangın bölgesine girerek yangının ilerlemesini kesti. Olay yerine gelen İtfaiyelerinde müdahalesi sonucu yangın kontrol alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. - ANTALYA

Son dakika haberleri: Vatandaşlar ellerinde dallar ve yerden topladıkları kumlarla yangına müdahale etti

Son dakika haberleri: Vatandaşlar ellerinde dallar ve yerden topladıkları kumlarla yangına müdahale etti

Son dakika haberleri: Vatandaşlar ellerinde dallar ve yerden topladıkları kumlarla yangına müdahale etti

Son dakika haberleri: Vatandaşlar ellerinde dallar ve yerden topladıkları kumlarla yangına müdahale etti

Son dakika haberleri: Vatandaşlar ellerinde dallar ve yerden topladıkları kumlarla yangına müdahale etti

Son dakika haberleri: Vatandaşlar ellerinde dallar ve yerden topladıkları kumlarla yangına müdahale etti

Son dakika haberleri: Vatandaşlar ellerinde dallar ve yerden topladıkları kumlarla yangına müdahale etti

Son dakika haberleri: Vatandaşlar ellerinde dallar ve yerden topladıkları kumlarla yangına müdahale etti

Son dakika haberleri: Vatandaşlar ellerinde dallar ve yerden topladıkları kumlarla yangına müdahale etti

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Haber: Son dakika haberleri: Vatandaşlar ellerinde dallar ve yerden topladıkları kumlarla yangına müdahale etti - Haberler
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