Vatandaşlar dolu yağışına karşı arabalarını halıyla örttü
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Vatandaşlar dolu yağışına karşı arabalarını halıyla örttü

İstanbul'da sağanak yağış uyarısının ardından harekete geçen vatandaşlar, doluya karşı araçlarının üzerini evlerinde kullandıkları halı ve battaniyeler ile örttü.

18.06.2020 13:37 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:55

İstanbul'da sağanak yağış uyarısının ardından harekete geçen vatandaşlar, doluya karşı araçlarının üzerini evlerinde kullandıkları halı ve battaniyeler ile örttü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da sağanak yağmur beklediği bilgisini paylaşarak vatandaşları uyardı. Uyarıların ardından harekete geçen vatandaşlar dolu yağışına karşı evlerinde kullandıkları kilim ve battaniyeler ile araçlarının üzerini örttü. Bazı vatandaşlar ise telefonlar ile yakınlarını arayarak aracının kapalı otoparka almasını istedi. Vatandaşların araçlarının her tarafını örttüğü gözlendi.

(Ertuğrul Gün/İHA)

Vatandaşlar dolu yağışına karşı arabalarını halıyla örttü

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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