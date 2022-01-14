Vatandaşlar dizine kadar kara gömüldü...Tunceli'de karla mücadele çalışmaları sürüyor - Haberler
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Vatandaşlar dizine kadar kara gömüldü...Tunceli'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Haberler | Güncel

Vatandaşlar dizine kadar kara gömüldü.

PÜLÜMÜR, TUNCELİ (İHA) - Vatandaşlar dizine kadar kara gömüldü... Tunceli'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

TUNCELİ - Tunceli'de kar nedeniyle kapalı bulunan 71 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Tunceli'de Pazartesi akşamından itibaren özellikle Pülümür, Ovacık, Nazımiye ve Hozat İlçesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 163 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı çok sayıda ekibin çalışmasıyla köy yollarının büyük bölümü yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı bulunan 71 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları ise devam ediyor.

Öte yandan Karayolları 86. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler de Tunceli-Erzincan karayolunda tuzlama ve yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, Tunceli-Erzincan karayolunu kullanacak olan sürücüleri, çığ ve kaya düşmesi konusunda uyardı.

Vatandaşlar dizine kadar kara gömüldü...Tunceli'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Vatandaşlar dizine kadar kara gömüldü...Tunceli'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Vatandaşlar dizine kadar kara gömüldü...Tunceli'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

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İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Son Dakika Haberleri

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