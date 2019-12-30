Vatandaşlar Denizli Kayak Merkezi'ne akın etti

30.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:33

Denizli Kayak Merkezi, sezonun açılmasıyla birlikte karın ve kayak yapmanın keyfini çıkarmak isteyenlerin akınına uğradı.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin kentin kış turizminde de önemli bir cazibe merkezi haline gelmesi amacıyla hayata geçirdiği Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi'ndeki Denizli Kayak Merkezi, geçen hafta kar kalınlığının istenen düzeye ulaşmasıyla sezona "merhaba" dedi. Şehir merkezine 75 kilometre uzaklıktaki 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da bulunan Denizli Kayak Merkezi, hafta sonu karın ve kayak yapmanın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşların akınına uğradı. 7'den 70'e herkes, Denizli ve çevre illerden yoğun ziyaretçi alan Ege'nin en büyük kayak merkezi, toplam 13 kilometre uzunluğundaki 9 adet pisti ile hizmet veriyor. Amatör ve profesyonel kayakçılar ile snowboard yapmak isteyenlerin aradığı tüm imkanları barındıran Denizli Kayak Merkezi, kristal kar kalitesiyle de yoğun ilgi çekmeye devam ediyor.



"Herkesi Ege'nin en büyük kayak merkezine bekliyoruz"



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, doğa, kültür, termal sağlık, yayla, kongre, yamaç paraşütü ve inanç turizmi gibi birçok turizm çeşidini bünyesinde barındıran Denizli'nin bir turizm kenti olduğunu belirterek, Denizli Kayak Merkezi'nin alternatif turizm anlamında önemli bir yatırım olduğunu belirtti. Denizli'nin Türkiye'de en fazla turist gelen 5. il olduğunu kaydeden Başkan Zolan, Kayak Merkezi ile bu rakamı daha üst seviyelere taşımak istediklerini vurgulayarak, "Denizli Kayak Merkezimiz kış turizminin ve kayak tutkunlarının gözdesi oldu. Kayak merkezimiz sadece hemşehrilerimizin değil ülkemizin dört bir tarafından gelen ziyaretçileri ağırlıyor, Denizlimiz kazanıyor. Karın ve kayak yapmanın keyfini çıkarmak isteyen herkesi Ege'nin en büyük kayak merkezine bekliyoruz" dedi.



Denizli Kayak Merkezi'ne gelen vatandaşlar, tesisten çok memnun kaldıklarını belirtti. Ziyaretçilerden Cengiz Şafak, "Kayak yapmak için kışın gelmesini sabırsızlıkla bekliyorduk. Tavas ilçesi Nikfer bunun için uygun ve çok güzel bir yer. Bütün vatandaşları buraya kayak yapmaya davet ediyorum. Çok nezih, kaliteli ve hizmeti çok güzel bir yer. Her yıl buraya geliyoruz. Tesisler çok güzel" dedi.



Denizli Kayak Merkezi'ne gelen bir başka ziyaretçi Hande Yılmaz, "Biz genellikle Antalya'da kayıyorduk, burayı duyduk ve geldik. Yolunuz çok güzel hiçbir sıkıntı çekmedik. Tesisler de çok güzel memnun kaldık. Kar şu anda yeterli seviyede tüm kayakçı ve snowboardcuları bekliyoruz" dedi.



Öğrenci Nursev Gülay da, "Aydın'dan geldik, bence çok güzel bir yer. Cuma günü sınavlarımız bitti ve bizim için çok güzel stres atma yeri oldu. Aydın'da biliyorsunuz pek kar yağmıyor ve çoğumuz da çok az kar görüyoruz. O yüzden tüm arkadaşlarımın buraya gelmesini tavsiye ederim" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA