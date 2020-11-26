Vatandaşlar Denizli'de bu koltuğa oturmak için bekliyor
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Vatandaşlar Denizli'de bu koltuğa oturmak için bekliyor

26.11.2020 13:17 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:29
Vatandaşlar Denizli'de bu koltuğa oturmak için bekliyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde tarihi konakların bulunduğu sokakta, konağın önünde bulunan koltuğa oturarak hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde tarihi konakların bulunduğu sokakta, konağın önünde bulunan koltuğa oturarak hatıra fotoğrafı çektiriyor. Koltuğun sahibi olan 78 yaşındaki Gülser Kıncı, "Bu koltuğa Buldan'a gelen misafirler oturup resim çekiliyor. Benim de çok hoşuma gidiyor. Eski eşyaların atılmadan kıymet verilmesi ve eskiye özlem duyulması çok güzel" dedi.

Buldan ilçesinde tarihi konakların bulunduğu Hamamboğazı sokağına çok sayıda ziyaretçi fotoğraf çekilmek için gelmeye devam ediyor. Sokakta bulunan tarihi konağın önünde duran koltuğun ise çok sayıda talibi olduğu görüldü. Ziyaretçilerin dikkatini çeken ve görenlerin ise oturarak hatıra fotoğrafı çekiliyor. Koltuğun tarihi ve manevi bir değeri olduğu için konağın önünde ziyaretçiler sırasıyla fotoğraf çektiriyor.

Görümcesinin verdiği koltuk, tarihi konak önünde sergileniyor

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Koltuğun en son sahibi olan 78 yaşındaki Gülser Kıncı, çeyiz eşyası olarak vefat eden görümcesi Türkan Tozan'dan miras kaldığını söyledi. Kıncı, "Koltuğa gözüm gibi bakıyorum. Geçtiğimiz aylarda yoldan geçen bir araba çarptı, hemen mobilyacıya tamir ettirdik. Yeniden elden geçirildi ve kapının önünde yerini aldı. Bu koltuğa Buldan'a gelen misafirler oturup resim çekiliyor. Benim de çok hoşuma gidiyor. Eski eşyaların atılmadan kıymet verilmesi ve eskiye özlem duyulması çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor ve seviniyorum. Bu koltuğun yıllar boyunca burada kalması çok güzel, inşallah ileride çocuklarım bu durumu devam ettirir" dedi. - DENİZLİ

Vatandaşlar Denizli'de bu koltuğa oturmak için bekliyor
Vatandaşlar Denizli'de bu koltuğa oturmak için bekliyor
Vatandaşlar Denizli'de bu koltuğa oturmak için bekliyor
Vatandaşlar Denizli'de bu koltuğa oturmak için bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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