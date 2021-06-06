Vatandaşlar deniz salyasını küreklerle topladı
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Vatandaşlar deniz salyasını küreklerle topladı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören - Haberler | Güncel

Vatandaşlar deniz salyasını küreklerle topladı Tekneyle denize açılıp, küreklerle müsilaj topladılar Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tekneyle denize açılan vatandaşlar, küreklerle müsilaj topladı.

Vatandaşlar deniz salyasını küreklerle topladı

Tekneyle denize açılıp, küreklerle müsilaj topladılar

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tekneyle denize açılan vatandaşlar, küreklerle müsilaj topladı.

Bir süredir Marmara Denizi'ni adeta esareti altına alan deniz salyası, etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde de ekiplerin çalışmasına rağmen gün geçtikçe artan müsilaj, denizden ekmeğini kazanan vatandaşların da kabusu oldu. Bu soruna dikkat çekmek için bir araya gelen 6 arkadaş ise tekneyle açılarak küreklerle deniz salyası topladı. Toplanan müsilaj, teknenin içerisindeki ağzı açık olan tanka dolduruldu.

"Bizim yaptığımız aslında birer vatandaşlık görevi"

Gemi acenteciliği yapan Enver Okan, "Ekmeğimizi denizden kazanıyoruz. Bu müsilaj olayı da 2,3 aydır sürüyor. Rüzgarın etkisiyle bir Karamürsel tarafına bir Körfez tarafında dolanıp duruyor. Bugün de arkadaşlarımızla bir araya geldik ve bu deniz salyasının teknelerimizin olduğu yerde biriktiğini fark ettik. Aramızdan, 'bu konuyla ilgili ne yapabiliriz?' diye konuştuk. Elimizde bulunan üstü açık tankımız var. Bunu tekneye alarak salyaları topluyoruz. Bizim yaptığımız aslında birer vatandaşlık görevi. Bu deniz hepimizin. Bununla ilgi bir adım atarak ekip arkadaşlarımızla çalışmaya başladık. Bunun temizliğini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İZAYDAŞ yolu ile yapıyor. İZAYDAŞ yetkilileri ile de konuşarak atığı almalarını talep edeceğiz" dedi.

"Denize atılan her şeye karşıyım"

Denizlerin korunması gerektiğini söyleyen Enver Okan, "Sonuçta bunun sorumlusunu aramaktan ziyade, temizliğine odaklanmak bence daha mantıklı. Denizi ve doğayı gelecek nesillere bırakacağız. Dün Çevre Şehircilik Günü'ydü. Ormanda çalışma yapılacağına, Marmara Denizi'nde bir çalışma yapılsaydı daha mantıklı olurdu. Bir tabir vardır, 'Herkes dükkanının önünü temizlese dünya daha yaşanılır bir yer haline gelir' diye. Bende ekmeğimi denizden kazanıyorum. Denize atılan her şeye karşıyım. Bir günlük mevzu olarak düşünmüyorum, yılların süre gelen bir olayı olarak düşünüyorum. 10 senedir 20 senedir süregelen bir şeydir. Bu sadece denizin üstünde gördüğünüz kısmı ile sınırlı değil, denizin alt kısmında da müsilajın kayalıklara tutunmuş olduklarını görüyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar deniz salyasını küreklerle topladı
Vatandaşlar deniz salyasını küreklerle topladı
Vatandaşlar deniz salyasını küreklerle topladı
Vatandaşlar deniz salyasını küreklerle topladı
Vatandaşlar deniz salyasını küreklerle topladı
Vatandaşlar deniz salyasını küreklerle topladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören

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