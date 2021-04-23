Vatandaşlar cuma namazını camide kıldı
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Vatandaşlar cuma namazını camide kıldı

Vatandaşlar cuma namazını camide kıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Gaziantep'te vatandaşlar cuma namazını evlerine en yakın camide eda etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Gaziantep'te vatandaşlar cuma namazını evlerine en yakın camide eda etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle İçişleri Bakanlığının genelgesiyle Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar cuma namazını evlerine en yakın camide kıldı. İçişleri Bakanlığı, üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması esnasında vatandaşların araç kullanmaksızın en yakındaki camiye cuma namazı için gidebileceğini bildirmişti. Gaziantep'te vatandaşlar kısıtlama saatine denk gelen cuma namazını kılmak için evlerine en yakın camiye yaya olarak gitti. Şahinbey ilçesine bağlı Bey Mahallesi'nde bulunan Kurtuluş Camii'nde vatandaşlar cuma namazını kıldı. Vatandaşlar, sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralına uyarak namazlarını kıldı. Vatandaşlar namazlarını eda ettikten sonra tekrar evlerine döndü. - GAZİANTEP

Vatandaşlar cuma namazını camide kıldı
Vatandaşlar cuma namazını camide kıldı
Vatandaşlar cuma namazını camide kıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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