Vatandaşlar cuma namazını ağaç gölgesinde kıldı
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Vatandaşlar cuma namazını ağaç gölgesinde kıldı

Vatandaşlar cuma namazını ağaç gölgesinde kıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'de 36 dereceyi bulan hava sıcaklığında cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar, ibadetlerini ağaç gölgesinde yaptı.

Eskişehir'de 36 dereceyi bulan hava sıcaklığında cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar, ibadetlerini ağaç gölgesinde yaptı.

Yurt genelinde kendini hissettiren aşırı sıcaklıklar hayatı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Eskişehir'de de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bugün Cuma namazı için Reşadiye Camii'ne giden vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi korumak adına, caminin avlusunda yanlarında getirdikleri karton ile seccade üzerinde namaz kıldı. 36 dereceyi bulan hava sıcaklığından en az etkilenmeye çalışan vatandaşlar, genellikle ağaç gölgelerinde ibadetlerini gerçekleştirdi. - ESKİŞEHİR

Vatandaşlar cuma namazını ağaç gölgesinde kıldı
Vatandaşlar cuma namazını ağaç gölgesinde kıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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