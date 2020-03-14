Vatandaşlar cuma namazında camileri tercih etti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Vatandaşlar cuma namazında camileri tercih etti - Haberler
Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu

Vatandaşlar cuma namazında camileri tercih etti

Vatandaşlar cuma namazında camileri tercih etti Bazı vatandaşlar maske ile camiye geldi Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun "Korona virüs görülen ülkelerde yüksek risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabilir" açıklaması sonrasında...

14.03.2020 01:33 | Son Güncelleme: 14.03.2020 01:34
Vatandaşlar cuma namazında camileri tercih etti

Vatandaşlar cuma namazında camileri tercih etti

Bazı vatandaşlar maske ile camiye geldi

KIRIKKALE - Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun "Korona virüs görülen ülkelerde yüksek risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabilir" açıklaması sonrasında vatandaşlar Cuma namazı için yine camileri tercih etti.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran 'korona virüs' pandeminine karşı alınan önlemler kapsamında Din İşleri Yüksek Kurulu'nun "Müslümanlar Cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabilir" açıklamasına rağmen vatandaşlar camilerde namaz kılmayı tercih etti. Kırıkkale Nur Camisine akın eden bazı vatandaşların da maske takarak namaz kıldığı görüldü. Camide okunan hutbeden de, "tokalaşmayın, ortak tespih yerine kendi tespihlerinizi kullanın" uyarısında bulunuldu. Ayrıca tokalaşma ve sarılma konusuna da ara verilmesinin gerektiği de bildirildi.

Vatandaşların namaz çıkışında ise tokalaşmayıp ellerini göğsüne götürmek suretiyle birbirleriyle selamlaştıkları görüldü.

Maske takarak Camiye gelen Şenol Altay, "Namaza geldim. Maske taktım çok kişi bir araya geldiği için. En azından tedbiren. Böyle bir uygulama yaptım. İnsanların toplu olduğu yerlerde maske takmak faydalı olur. Ben normalde iş yerinde takmıyorum ama camiye gelirken tercih ettim takmayı" dedi.

Mümkün olduğunca insanlarla yakın temasa geçmediğini belirten Özdemir Akkoç ise, "Ben televizyondan takip ediyorum. İlgililerin vermiş olduğu talimatlara mümkün olduğu kadar uymaya çalışıyorum temizlik konusunda, çevre konusunda. Onların dediklerine uymaya çalışıyorum. O şekilde tedbirlerimi alıyorum. Mümkün olduğunca yakın temasa geçmemeye çalışıyorum. İnsanlarla biraz mesafe koymaya çalışıyorum. Kalabalık yerlere girmemeye çalışıyorum. Bilhassa temizliğe dikkat ediyorum. Elimi bol bol yıkıyorum. O şekilde korunmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar cuma namazında camileri tercih etti

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Vatandaşlar cuma namazında camileri tercih etti

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı Haber
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Haber
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Ne maske ne dezenfektan! Koronavirüs sonrası ihracatı 5 kat arttı Haber
Ne maske ne dezenfektan! Koronavirüs sonrası ihracatı 5 kat arttı
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu! Haber
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu!
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak Haber
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Irak ile Türkiye arasında yolcu uçağı krizi! İstanbul'a indirilmedi Haber
Irak ile Türkiye arasında yolcu uçağı krizi! İstanbul'a indirilmedi
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Kabe'de koronavirüs tedbiri: Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı
Kabe'de koronavirüs tedbiri: Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi
HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi
Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil: Futbolun şu anda çok önemi yok
Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil: Futbolun şu anda çok önemi yok
Son Dakika: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonara'da koronavirüs çıktı, Beyaz Saray acil toplanıyor
Son Dakika: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonara'da koronavirüs çıktı, Beyaz Saray acil toplanıyor
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem!
Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak
Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak
İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi
İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Mustafa Cengiz Etik Kurulu'na sevk edildi
Mustafa Cengiz Etik Kurulu'na sevk edildi
Diyanet, 'Cuma namazı kılınmayacak' iddialarına yanıt verdi
Diyanet, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Arık Böke ve Yamaç karşı karşıya geliyor! Çukur'un 92. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Arık Böke ve Yamaç karşı karşıya geliyor! Çukur'un 92. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Cumhuriyet Halk Partisi koronavirüse karşı serçe parmak değdirerek selam vermiyor
Cumhuriyet Halk Partisi koronavirüse karşı serçe parmak değdirerek selam vermiyor
Konyalı genç, 'Koronavirüs getiriyorsunuz' diyerek tartıştığı Afgan genci bıçakladı
Konyalı genç, "Koronavirüs getiriyorsunuz" diyerek tartıştığı Afgan genci bıçakladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Donald Trump Abdülhamit Gül Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Can Yaman Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Mehmet Kasapoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Mart Futbolcu Cuma Namazı Koronavirüs
Şu an buradasınız: Vatandaşlar cuma namazında camileri tercih etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 02:43:12. #1.14#