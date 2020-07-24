Vatandaşlar cuma naması öncesi Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyaret ediyor Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı için gelen vatandaşlar, Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde yoğunluk oluşturuyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı için gelen vatandaşlar, Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde yoğunluk oluşturuyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, bugün kılınacak cuma namazıyla 86 yıl aranın ardından yeniden ibadete açılıyor.

Fatih Sultan Mehmet'in fethin sembolü olarak camiye çevirdiği Ayasofya'nın ardından kendi adına yaptırdığı Fatih Camisi'nin bahçesinde bulunan türbesi de ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve İstanbul genelinden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne cuma namazı için giden vatandaşların önceki durağı, Fatih Camisi ve Fatih Sultan Mehmet Türbesi oldu.

Vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle içeriye alındı.

İçeride ve pencere önünden dua eden vatandaşlar daha sonra türbeden ayrılarak cuma namazının kılınacağı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gitti.

Kaynak: AA