Vatandaşlar çiçeklerle karşılandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarının seferlerinde yapılan düzenleme sonrasında vatandaşları otobüslerde çiçeklerle karşıladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarının seferlerinde yapılan düzenleme sonrasında vatandaşları otobüslerde çiçeklerle karşıladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın selamını ileten belediye görevlileri, verdikleri çiçeklerle birlikte vatandaşlara toplu taşıma araçlarını güvenle kullanabileceklerini ifade etti.

Toplu taşıma faaliyetlerinin normale dönmesiyle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlara çiçek hediye etti. Belediye görevlileri araçlarda vatandaşları çiçeklerle karşılayarak normalleşme süresi boyunca toplu taşıma araçlarının pandemi dönemine göre daha sık sefer yapacağını dile getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi personeli toplu taşıma konusunda vatandaşlara yaptıkları bilgilendirmede sefer saatlerinin önümüzdeki günlerde yeniden düzene gireceğini belirtti. Görevliler, normalleşme sürecinde toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarla etkileşim içine girmek istediklerini ifade ederek vatandaşlara sağlıklı günler dileyerek her zaman yanlarında olduklarını hissettirmek istediklerini belirttiler. Uzun süredir evlerinde kalan vatandaşların normalleşme döneminde istedikleri şekilde dışarıya çıkmalarında toplu araçlarını güvenle kullanmaları konusunda Büyükşehir Belediyesi'nin onların yanında olduğu mesajını veren görevliler, otobüslere binen her yolcuya çiçek hediye etti. Sefer saatleriyle ilgili çalışmaların devam ettiğini de vatandaşlara ileten belediye personeli, 1-2 gün içinde sefer saatlerinin normale döneceklerini kaydettiler. 444 40 10 numaralı çağrı merkezinden güncel sefer saatlerinin öğrenilebileceğini belirten görevliler yeni sisteme göre otobüs seferlerinin başlayacağını duyurdu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı