Vatandaşlar cep telefonu ile serinlemenin yöntemini buldu
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Vatandaşlar cep telefonu ile serinlemenin yöntemini buldu

Vatandaşlar cep telefonu ile serinlemenin yöntemini buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaşlar serinlemek için en çok cep telefonu ile de kullanılan portatif vantilatörleri tercih ediyor.

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaşlar serinlemek için en çok cep telefonu ile de kullanılan portatif vantilatörleri tercih ediyor.

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi vatandaşları serinlemek için farklı yöntemler bulmaya itiyor. Özellikle masabaşında uzun zaman geçiren vatandaşlar vantilatör, klima gibi araçlardan yararlanıyor. Normal vantilatörün aksine boyutları bakımında daha küçük olan USB girişli küçük vantilatörlerin satışlarında artış yaşanıyor. Özellikle cep telefonuna takılan minik vantilatörler portatif olması nedeniyle vatandaşlar tarafından sıkça tercih ediliyor. Cebe dahi sığabilen vantilatörler cep telefonuna takıldığında 2, powerbanke takıldığında 4 saate kadar kullanıcıyı serinletebiliyor. Cebe sığabilen versiyonlarının biraz daha büyüğü olan bilgisayarın USB girişiyle çalışan vantilatörler ise çalışma süresi kısıtlı olmaması ve masa üzerinde az yer kaplaması nedeniyle çokça tercih ediliyor.

"Özellikle masabaşında uzun süre geçirenler tercih ediyor"

Elektronik eşya satışı yapan Nail Duraklar, sıcak geçen yaz aylarıyla birlikte portatif vantilatörlerin satışında artış yaşandığını ifade etti. Özellikle masabaşında uzun zaman geçiren vatandaşların sıklıkla bu ürünleri kullandığını ifade eden Duraklar, "Bu pervanelere büyük bir talep var, bilhassa masabaşında vakit geçiren ya da çalışan insanlar sıklıkla tercih ediyor. USB'den çalışan vantilatörler tercih ediliyor. Bunun dışında daha seyyar olan, hatta cebe dahi sığabilen, cep telefonunun şarj soketinden direkt enerji alan vantilatörlerde yine tercih ediliyor. USB girişine takılan modellerinde çalışma süresinden yana bir sıkıntı yaşanmazken, powebanke takıldığında 3-4 saat, cep telefonuna takıldığında da pilin durumuna göre 2-3 saat çalışabiliyor. Bu küçük vantilatörlerin fiyatları 15 liradan başlayıp 60 liraya kadar çıkabiliyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Vatandaşlar cep telefonu ile serinlemenin yöntemini buldu
Vatandaşlar cep telefonu ile serinlemenin yöntemini buldu
Vatandaşlar cep telefonu ile serinlemenin yöntemini buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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