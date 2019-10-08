Vatandaşlar cep duraklardan memnun

08.10.2019 14:19

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Salim Dervişoğlu Caddesi'ne inşa edilen yeni cep duraklar, vatandaşları memnun ediyor.



Kocaeli'nin Karamürsel, Gölcük ve Başiskele ilçelerine giden toplu taşıma araçlarının kullanıldığı ve D-100 karayoluna alternatif olan Salim Dervişoğlu Caddesi üzerine araç trafiğini daha akıcı hale getirmek için cep duraklar inşa ediliyor. Toplu taşıma araçlarının yolcu alıp indirmelerini daha düzenli hale getiren, İzmit Adnan Menderes Üst Geçidi'nin yanına inşa edilen yeni cep durağından, vatandaşlar memnuniyetini ifade ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam üç alana yapılacak cep durakların ilki tamamlanırken Mimar Sinan ve Turgut Özal Üst Geçidi ceplerinin yapımına devam ediliyor.



Adnan Menderes Üst Geçidinin yanındaki Halkevi cep durağı bitirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Yeni yapılan cep duraklar sayesinde Başiskele, Gölcük ve Karamürsel toplu taşıma araçları, yolcularını rahat bir şekilde indirip alabiliyor. Toplu taşıma araçlarına rahat bir şekilde binebilen vatandaşlar da yeni yapılan cep duraklardan memnun olduklarını ifade ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Mimar Sinan ve Turgut Özal Üst Geçidi Köprülerinin yanına yapılan cep durakların inşasına ise devam ediliyor.



Başiskele'de çalıştığını ve İzmit - Başiskele arasında seyahat ederken Halkevi durağını kullandığını belirten Levent Karagöz, "Daha önceki durakta sivil araçlar otobüslerin duraksaması nedeniyle duruyordu. Bu da trafiğin sıkışmasına neden oluyordu. Ceplerin yapılması gayet iyi oldu. Belediyemizi bu konuda tebrik ediyoruz. Yapılan çalışma ile bu bölge daha düzenli ve daha akıcı hale geldi. Buradaki ana trafik de aksamıyor. Yapılan çalışma ile ulaşımda daha düzenli bir hizmet almamız sağlanıyor" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA