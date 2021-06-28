Vatandaşlar caddede kurulan mobil aşı istasyonunda aşılarını oluyor
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Vatandaşlar caddede kurulan mobil aşı istasyonunda aşılarını oluyor

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Haberler | Sağlık

Vatandaşlar caddede kurulan mobil aşı istasyonunda aşılarını oluyor Bartın'da başlatılan "yerinde aşı uygulaması" kapsamında aşılarını olmayan vatandaşlar caddede kurulan mobil aşı istasyonunda aşılarını olmaya başladı.

Vatandaşlar caddede kurulan mobil aşı istasyonunda aşılarını oluyor

BARTIN - Bartın'da başlatılan "yerinde aşı uygulaması" kapsamında aşılarını olmayan vatandaşlar caddede kurulan mobil aşı istasyonunda aşılarını olmaya başladı.

Sağlık tesislerinde başlayan aşılama uygulamasının kapsamı genişlemeye devam ediyor. Sağlık tesislerindeki uygulamanın ardından mobil aşı ekipleri ile Organize Sanayi Bölgelerindeki fabrikalarda çalışan işçilere yönelik gerçekleştirilen "yerinde aşı uygulaması" bu defa kent merkezine taşındı.

Bartın'da Hükümet Caddesinde kurulan stantta vatandaşlara Covid-19 salgınına karşı gerçekleştirilen aşılama hakkında bilgiler verilirken aşı olmak isteyen vatandaşlara da mobil aşı istasyonunda aşıları yapılmaya başlandı.

Aşılama noktasına gelen vatandaşlar önce onay formu dolduruyor. Bilgilerinin sisteme girilmesinin ardından aşılama işlemi de İl Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştiriliyor. Aşı olan vatandaşlar bir süre istirahat ettirilirken bölgede doktor ve 112 acil servis ekipleri olumsuz bir duruma karşı hazır bekletiliyor.

Yerinde aşı uygulaması kapsamında aşılarını olan vatandaşlardan Selina Arslan, "Çarşıda geziyorduk denk geldi. Aşımı oldum hiçbir sorun sıkıntı da yaşamadım. Acısını da hissetmedim. Herkesin aşı olmasını istiyorum. Sağlımız açısından da iyi olacağını düşünüyorum." Dedi.

İşleri nedeniyle aşı randevusunu kaçıran ancak mobil aşı ekiplerince yerinde aşı olma şansı yakaladığını söyleyen Hasan Kavaklı ise, "Amasra'da saat ikide aşı randevum vardı yetişemedim. Bartın'da da bir görüşmem vardı. Acil görüşmem avukatla işyeri mahkemesi için. Aşı olamayacağım için üzülmüştüm ama burada da aşı uygulamasını gördüğüm için çok sevindim. Aşı ayağımıza kadar geldi. Devletimize çok çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Vatandaşlar caddede kurulan mobil aşı istasyonunda aşılarını oluyor
Vatandaşlar caddede kurulan mobil aşı istasyonunda aşılarını oluyor
Vatandaşlar caddede kurulan mobil aşı istasyonunda aşılarını oluyor
Vatandaşlar caddede kurulan mobil aşı istasyonunda aşılarını oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı

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