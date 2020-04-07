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Diyanet İşleri Başkanlığı, Koronavirüs, Güncel

Vatandaşlar Berat Kandili'ni evlerinde eda etti

Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesinin ardından Bilecikli vatandaşlar, ibadetlerini evlerinde gerçekleştirdi.

07.04.2020 22:04 | Son Güncelleme: 07.04.2020 22:10
Vatandaşlar Berat Kandili'ni evlerinde eda etti

Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesinin ardından Bilecikli vatandaşlar, ibadetlerini evlerinde gerçekleştirdi.

Namazlarını evlerinde kılan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Evlerinde kalmayı tercih eden bazı gençler de telekonferans sistemiyle bağlandıkları arkadaş grubuyla Kur'an-ı Kerim okudu.

Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde ikamet eden 23 yaşındaki hafız Eray Zencir, AA muhabirine, kandil gecesini evlerinde Kur'an ve dua okuyarak geçirdiklerini söyledi.

Salgının bir an önce geçmesi için dua ettiklerini aktaran Zencir, "Koronavirüs salgını nedeniyle evlerimizde kalıyoruz. Bu mübarek gecede camilerimize gidip ibadet edemedik, biz de görüntülü olarak birliğimizi ve beraberliğimizi sürdürelim istedik." diye konuştu.

İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşayan Sefa Bozkurt da evinde Kuran tilaveti yaptığını ifade ederek, geceyi güzel bir şekilde eda ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA

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