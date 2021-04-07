Vatandaşlar belediyeden paralarının iade edilmesini istiyor
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Vatandaşlar belediyeden paralarının iade edilmesini istiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vatandaşlar belediyeden paralarının iade edilmesini istiyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde vatandaşlar Vergi Mahkemesi tarafından iptal edilen 'Yol Harcamalarına Katılım Payı' kapsamında ödedikleri paraların belediye tarafından geri ödenmesini istiyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde vatandaşlar Vergi Mahkemesi tarafından iptal edilen 'Yol Harcamalarına Katılım Payı' kapsamında ödedikleri paraların belediye tarafından geri ödenmesini istiyor.

Çaycuma Belediye Meclisi'nin 1 Haziran 2017 tarihli toplantısında, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86. maddesine dayanarak 'Yol Harcamalarına Katılım Payı' alınmasına karar verilmişti. Belediye tarafından ev ve işyerlerinin çevresine yapılan düzenlemelerin ardından alınan karar doğrultusunda para toplandı. Bazı vatandaşlar karara itiraz etmesi sonucu olay mahkemeye taşındı. İdare Mahkemesi 'Belediye Meclisi Kararının iptali' ve 'Tahakkuk ettirilen vergilerin iptali' konularında karar vermek üzere dosyaları Zonguldak Vergi Mahkemesine devretti. Vergi Mahkemesi, aldığı kararla Çaycuma Belediye Meclisi'nin aldığı kararı iptal etti. Kararın ardından bazı vatandaşlar kendilerinden 'Yol Harcamalarına Katılım Payı' kapsamında toplanan paraların iade edilmesini istiyor.

Çaycuma Belediyesinin bugüne kadar yaptıkları çalışmaların arkasında durduklarını belirten Mevlüt Kırnapçı şu ifadelere yer verdi: "Hukuksuz olduğu Vergi Mahkemesince de onaylanan Belediye Meclisi kararı, kamuoyunda hasara neden olmuş, insanları mağdur etmiştir. Önümüzdeki süreç, Çaycuma halkının mağdur edilen 3 bin 514 yurttaşının yeniden belediyeyle kucaklaşıp bütünleşmesi için bir fırsata çevrilmelidir. Çaycuma Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi, bu yönde yeni ve kimi mağduriyetler oluşturacak girişimlerden kaçınmalıdır. Bizler, belediyeyle çatışmak değil, işbirliği içinde dayanışma isteyen yurttaşlarız. Ancak açık hukuksuzluklarla da ötelenmek, ezilmek, mağdur edilmek istemiyoruz. Çaycuma Belediyesinin yeni gerginlikler oluşturacak adımlara mahal vermemesini, tahsil edilen ve mağduriyetlere neden olan ödemelerin iade edilmesini istiyoruz. İlgili karara dayanarak ödeme yapan yurttaşların ödeme makbuzları ve durumlarını açıklayan bir dilekçeyle belediyeye başvurup yaptıkları ödemeyi geri istemelerini, ödeme yapmayanların da tahakkuk ettirilen miktarların hesaplarından silinmesini talep etmelerini öneriyoruz. Çaycuma ve Çaycuma Belediyesi de hepimizindir. Belediye yönetiminden, halkın mağduriyetlerine kulak tıkamayan bir hemşerilik bilinciyle sağduyulu davranmasını bekliyoruz." - ZONGULDAK

Vatandaşlar belediyeden paralarının iade edilmesini istiyor
Vatandaşlar belediyeden paralarının iade edilmesini istiyor
Vatandaşlar belediyeden paralarının iade edilmesini istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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