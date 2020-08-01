Vatandaşlar bayramın ikinci gününde de sahillerde zaman geçiriyor
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Vatandaşlar bayramın ikinci gününde de sahillerde zaman geçiriyor

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de vatandaşlar sıcak havanın etkisiyle sahil ve parklarda vakit geçiriyor.

01.08.2020 12:29 | Son Güncelleme: 01.08.2020 13:06

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de vatandaşlar sıcak havanın etkisiyle sahil ve parklarda vakit geçiriyor.

Bayram tatili nedeniyle trafikte sakinliğin yaşandığı kentte, İstanbul Boğazı çevresi, Ortaköy, Bebek, Sarıyer, Avcılar, Bostancı, Maltepe ve Kartal'ın sahil kesimlerine gelen vatandaşlar, denize girerek serinliyor, park ve bahçelerde piknik yapıyor.

Bazı vatandaşlar da Küçükcekmece Gölü kenarında balık tutmayı tercih ediyor.

Avcılar Paşaeli Kent Parkı'nda anonslarla vatandaşlar, maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları için uyarılıyor.

Büyüklerin piknik yaptığı parkta, çocuklar da oyun alanlarında eğleniyor.

Ailesiyle beraber tatil fırsatını değerlendirdiğini söyleyen Abdullah Coşkunfırat, temiz havanın keyfini çıkardıklarını dile getirdi.

Vatandaşlar bayramın ikinci gününde de sahillerde zaman geçiriyor

Kaynak: AA

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