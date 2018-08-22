Vatandaşlar Bayramda Taksim'e Akın Etti

Kurban Bayramı'nı ve güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar Taksim'e akın etti. İstiklal Caddesi'nin hıncahınç dolduğu görüldü.

İstanbul'da Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, havanın da güzel olmasıyla birlikte Taksim'e akın etti. Vatandaşların yoğunluğu nedeniyle İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer kalmadı. Taksim Meydanı'nda ise vatandaşlar gezerek hem havanın hem de bayramın keyfini çıkardı. - İSTANBUL