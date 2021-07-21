Vatandaşlar bayramda sahillere akın etti

Vatandaşlar bayramda sahillere akın etti Zonguldak'ta Kurban Bayramı'nı tatilini fırsat bilen vatandaşlar Kapuz Plajı'na akın etti.

Vatandaşlar bayramda sahillere akın etti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Kurban Bayramı'nı tatilini fırsat bilen vatandaşlar Kapuz Plajı'na akın etti.

Zonguldak kent merkezinde belediyeye ait Kapuz plajı en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Kent merkezinde 30 derece kadar yükselen hava sıcaklığı nedeniyle sıcaktan bunalan vatandaşlar Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek Kapuz Plajına akın etti. Sabahın erken saatlerinden plajı dolduran vatandaşlar güneşin ve denizin tadını çıkarttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir