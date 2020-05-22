Vatandaşlar bayram öncesi mezar ziyareti ve alışveriş yaptı Karabük'te, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar mezar ziyaretleri yaptı, çarşı ve pazarda yoğunluk oluşturdu.

Karabük'te, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar mezar ziyaretleri yaptı, çarşı ve pazarda yoğunluk oluşturdu. Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, kent merkezinde yoğunluğa neden oldu. İhtiyaçlarını karşılamak için pazara giden vatandaşları, polis ekipleri sosyal mesafeye uymaları yönünde uyardı. Öte yandan bazı vatandaşlar Ramazan Bayramı öncesi yağışlı havaya rağmen mezarlıkları ziyaret etti. Kaynak: AA