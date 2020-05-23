Vatandaşlar bayram öncesi market alışverişi yaptı
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Vatandaşlar bayram öncesi market alışverişi yaptı

Karabük'te, Ramazan Bayramı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar market alışverişi yaptı.

23.05.2020 17:50 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:55

Karabük'te, Ramazan Bayramı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar market alışverişi yaptı.

Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla 10.00-17.00 arasında hizmet veren market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerde de sabah saatlerinden bu yana yoğunluk oluştu.

Temel ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkan vatandaşlar da maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak alışverişlerini yaptı.

Market alışverişi yapan Serhat Çarpışan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs günlerinin tüm dünya için zor günler olduğunu söyledi.

Ramazan Bayramı'nın neşe getirdiğini belirten Çarpışan, "Ramazan ayını biraz buruk geçirdik. Evimizdeyiz. Yetkililerin belirlediği bütün önlemleri aldık. Ona göre davranıyoruz. Evimizden çıkmayacağız. Gerekli erzağımızı aldık. Bu akşam son iftarımızı yapacağız. Bayramı evimizde çocuklarımızla geçireceğiz. Ailemizin yanına gidemedik ama yapacak bir şey yok." dedi.

Öte yandan kentin birçok noktasında trafik polisleri de denetim gerçekleştirdi. Denetimde trafiğe çıkan araç sürücülerinin belgeleri kontrol edildi, sokağa çıkma yetkisi olmayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Vatandaşlar bayram öncesi market alışverişi yaptı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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