Vatandaşlar balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu - Söke
Balkonlardaki vatandaşlar Dışarıda marşların okunması Saygı duruşunda bulunulması Havai fişek gösterisi AYDIN - Aydın'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısı üzerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile...
24.04.2020 00:55 | Son Güncelleme: 24.04.2020 00:57
Balkonlardaki vatandaşlar
Dışarıda marşların okunması
Saygı duruşunda bulunulması
Havai fişek gösterisi AYDIN - Aydın'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısı üzerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden saat 21: 00'da ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşını okuyarak kutladı.
Kaynak: AA