Vatandaşlar balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu - Söke Balkonlardaki vatandaşlar Dışarıda marşların okunması Saygı duruşunda bulunulması Havai fişek gösterisi AYDIN - Aydın'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısı üzerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile...

Balkonlardaki vatandaşlar

Dışarıda marşların okunması

Saygı duruşunda bulunulması

Havai fişek gösterisi AYDIN - Aydın'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısı üzerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden saat 21: 00'da ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşını okuyarak kutladı.

Kaynak: AA