Vatandaşlar balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu. Adanalılar evlerinin balkonuna ve bahçesine çıkarak saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi. Bayram dolayısıyla vatandaşların evlerini bayrak ve balonlarla süslediği görüldü. Marşın ardından bazıları müzik eşliğinde eğlenirken, havai fişek gösterileri renkli görüntü oluşturdu. Kaynak: AA