Vatandaşlar balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu
Bayrak ve balonlarla süslenen binalar Vatandaşların balkondan İstiklal Marşı okumaları Vatandaşların alkışları TOKAT - Tokat'ta vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100.
23.04.2020 23:11 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:11
Bayrak ve balonlarla süslenen binalar
Vatandaşların balkondan İstiklal Marşı okumaları
Vatandaşların alkışları
TOKAT - Tokat'ta vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.
Kaynak: AA