Vatandaşlar balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu Bayrak ve balonlarla süslenen binalar Vatandaşların balkondan İstiklal Marşı okumaları Vatandaşların alkışları TOKAT - Tokat'ta vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100.

Bayrak ve balonlarla süslenen binalar Vatandaşların balkondan İstiklal Marşı okumaları Vatandaşların alkışları TOKAT - Tokat'ta vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı. Kaynak: AA