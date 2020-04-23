Vatandaşlar balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu
Vatandaşlardan detaylar İstiklal Marşı'nın okunması Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve belediye personelinin İstiklal Marşı'nı okuması Sakarya'da vatandaşlar balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu.
23.04.2020 21:49 | Son Güncelleme: 23.04.2020 21:53
Vatandaşlardan detaylar
İstiklal Marşı'nın okunması
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve belediye personelinin İstiklal Marşı'nı okuması Sakarya'da vatandaşlar balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu. Marş okunduktan sonra vatandaşlar meşale yakarak birbirlerini alkışladı.
Kaynak: AA