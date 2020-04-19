Vatandaşlar balkondan yem attı görevliler besledi
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İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Gaziantep

Vatandaşlar balkondan yem attı görevliler besledi

Vatandaşlar balkondan yem attı görevliler besledi Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Gaziantep'teki görevliler, aç kalan güvercinleri vatandaşların balkondan attığı yemlerle besledi.

19.04.2020 10:21 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:22
Vatandaşlar balkondan yem attı görevliler besledi

Vatandaşlar balkondan yem attı görevliler besledi

GAZİANTEP - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Gaziantep'teki görevliler, aç kalan güvercinleri vatandaşların balkondan attığı yemlerle besledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının ardından Gaziantep'in kalabalık caddelerinde özellikle güvercinler aç kaldı. Aç kalan güvercinleri gören vatandaşlar, balkondan görevlilere yem attı. Vatandaşların attıkları yemleri alan belediye işçileri de aç kalan güvercinleri besledi. Görevliler, güvercinler için bir kap dolusu suyu da meydana bırakmayı ihmal etmedi.

Görevlilerin attığı yemden yemek için uçuşan güvercinler renkli görüntüler oluştururken, atılan yemleri kapmak için birbiriyle yarıştı. Karınlarını doyuran güvercinler, daha sonra ise yere bırakılan kaptaki sudan içti.

Vatandaşlar balkondan yem attı görevliler besledi

Kaynak: İHA

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