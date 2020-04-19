Vatandaşlar balkondan yem attı, görevliler besledi
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İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Gaziantep, Güncel

Vatandaşlar balkondan yem attı, görevliler besledi

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Gaziantep'te görevliler, aç kalan güvercinleri vatandaşların balkondan attığı yemlerle besledi.

19.04.2020 09:18 | Son Güncelleme: 19.04.2020 09:22
Vatandaşlar balkondan yem attı, görevliler besledi

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Gaziantep'te görevliler, aç kalan güvercinleri vatandaşların balkondan attığı yemlerle besledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Gaziantep'in kalabalık caddelerinde güvercinler aç kaldı. Aç kalan güvercinleri gören vatandaşlar, balkondan görevlilere yem attı. Vatandaşların attıkları yemleri alan belediye işçileri de aç kalan güvercinleri besledi. Görevliler, güvercinler için bir kap dolusu suyu da meydana bırakmayı ihmal etmedi.

Görevlilerin attığı yemleri kapmak için birbiriyle yarışan güvercinler renkli görüntüler oluşturdu. Karınlarını doyuran güvercinler, daha sonra yere bırakılan kaptaki sudan içti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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