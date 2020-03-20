Vatandaşlar balkona ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı
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fahrettin koca, Kahramanmaraş, Türkiye

Vatandaşlar balkona ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı

Vatandaşlar balkona ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı Sağlık çalışanlarına alkışlı destek KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta vatandaşlar sağlık çalışanlarına evlerinin balkonlarından alkışla destek oldu.

20.03.2020 00:12 | Son Güncelleme: 20.03.2020 00:14
Vatandaşlar balkona ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı

Vatandaşlar balkona ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı

- Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta vatandaşlar sağlık çalışanlarına evlerinin balkonlarından alkışla destek oldu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarını alkışlamaya davet etmesinin ardından saat 21.00'da Kahramanmaraşlılar balkonlarına çıkarak destek verdi.

Bakan Koca'nın, "Şimdi tam 21.00'da milletimizi bu alkış sesini Türkiye çapında balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum" paylaşımı sonrası ülke genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş'tan da destek geldi. Vatandaşlar, evlerinin balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışlayarak destek verdi.

- Trabzonlular da sağlık çalışanlarına destek oldu

TRABZON - Sağlık çalışanlarına Trabzonlular'dan destek geldi. Saat 21.00'da Türkiye genelinde olduğu gibi Trabzon'da da Vatandaşlar evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkarak alkışlarla korona virüsü ile mücadelede büyük mücadele gösteren sağlık çalışanlarına destek oldu.

- Sağlık Bakanı Koca çağrı yaptı, Siirtliler çağrıya duyarsız kalmadı

SİİRT - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün saat 14: 00'deki meclisteki konuşmasının ardından, tüm Türkiye saat 21: 00'de sağlıkçılara alkış tutulması için çağrıda bulundu, bu çağrıya Siirtli vatandaşlar duyarsız kalmayarak balkonlara, camlara çıkarak sağlıkçılar için alkış tuttu.

Ülkemize gelen Koronovirüs salgınından dolayı zor günler geçirdiğimiz bu dönemde sağlık çalışanlarının gösterdiği üstün performansı takdir eden Koca, "Milletimin temsilcilerini özverili sağlık çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'de milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Koca'nın bu çağrısına Siirtli vatandaşlar balkon ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarına alkış tuttu.

Yüksekovalılardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkıp sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısının ardından tüm Türkiye saat 21.00'de sağlık çalışanlarına destek amacıyla balkonlarından alkış sesleri yükseltti. Kampanya kapsamında Yüksekovalı vatandaşlar, saat 21.00'da evlerinin balkonlarına çıkıp dakikalarca sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu.

Giresunlular sağlık çalışanlarına alkışlarla teşekkür ettiler

GİRESUN - Giresun'da vatandaşlar sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla balkonlarına çıkarak alkışlarla onlara desteklerini iletti.

Tüm Dünya'yı etkisi altına alan ve son günlerde Türkiye'de de etkisi hissedilmeye başlayan koronavirüsle mücadelede Sağlık Bakanlığı'na bağlı çalışan sağlıkçıların özverili çalışmalarına destek amacıyla sosyal medyada başlatılan kampanyayla saat 21: 00'da tüm Türkiye'de olduğu gibi Giresun'da da vatandaşlar balkondaydı.Saat 21: 00'da balkonlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışlayan vatandaşlara Giresun Üniversitesi A. İlhan Özdemir Hastanesi'nde çalışan sağlık personelleri de alkışlarıyla destek verdiler.

Ağrı sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu

AĞRI - Koronavirüsü salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek amacıyla Ağrılı vatandaşlar balkonlara çıkıp alkış tuttu.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte aralıksız çalışmaya başlayan sağlık çalışanlarına destek vermek için tüm Türkiye'ye saat 21: 00'da alkışlama çağrısı yapılmıştı. Ağrılı vatandaşlarda bu çağrıya uyarak evlerinin balkonlarına çıkıp alkış tutarak sağlık çalışanlarına destek verdi.

Vatandaşlar balkona ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı

Kaynak: İHA

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Vatandaşlar balkona ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı

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