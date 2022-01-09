Vatandaşlar Balıklıgöl'e akın etti

Türkiye'nin dört bir yanında kış mevsimi dolayısıyla soğuk hava kendisini iyice hissettirirken Şanlıurfalılar ise güneşli havanın tadını çıkarıyor.

EFEKT

Kentte, güneşli geçen hafta sonunu fırsata çevirenler ile il dışından gelen ziyaretçiler, Balıklıgöl'e akın etti.

02.13 – 02.29 Vatandaşlar, sıcak havada Balıklara yem atarak hatıra fotoğrafları ile anı ölümsüzleştirdi. EFEKT

Şanlıurfa'yı ilk kez gören vatandaşlar Balıklıgöle hayran kaldıklarını belirterek, herkesin görmesi gerektiğini ifade etti.