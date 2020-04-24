Vatandaşlar bakkal ve marketlerin kısa süreli hizmetinden yararlanıyor
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Van, Yerel, Haber

Vatandaşlar bakkal ve marketlerin kısa süreli hizmetinden yararlanıyor

Vatandaşlar bakkal ve marketlerin kısa süreli hizmetinden yararlanıyor Vanlılar, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında dün ve bugün açık olan bakkal ve marketlerin kısa süreli hizmetinden yararlanarak eksikliklerini tamamlıyor.

24.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:44
Vatandaşlar bakkal ve marketlerin kısa süreli hizmetinden yararlanıyor

Vatandaşlar bakkal ve marketlerin kısa süreli hizmetinden yararlanıyor

VAN - Vanlılar, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında dün ve bugün açık olan bakkal ve marketlerin kısa süreli hizmetinden yararlanarak eksikliklerini tamamlıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yayınlanan genelgede, marketlerin ve bakkalların 4 günlük kısıtlama sürecinde 23 ve 24 Nisan tarihlerinde belirli saatlerde çalışabilmesi kararı, eksikliklerini tamamlamayan vatandaşın işine yaradı. Ramazan ayı dolayısıyla eksikliklerini tamamlayamayan bazı vatandaşlar, dün olduğu gibi bugün de marketlere uğradı.

Konuyla ilgili konuşan market sorumlusu Bilal Kahraman, perşembe ve cuma gününde kısa süreli hizmet verdiklerini söyledi. Bu süre içinde eksiklikleri olan az sayıda vatandaşın alışveriş yaptığını ifade eden Kahraman, "Kısa süreli hizmetlerimize bugünde devam ediyoruz. Süreçte eksikliklerimizi karşılıyoruz. İnşallah bu durum son bulacak. Güzel günler bizi bekliyor" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında marketlerin kısa süreli hizmet verme durumundan yararlandıklarını ifade eden vatandaşlar ise Ramazan alışverişi sırasında eksikliklerini tamamladıklarını ve hafta sonu da evlerinde kalacaklarını kaydetti.

Öte yandan, marketler ve bakkallar cumartesi ve pazar günleri kapalı olacak.

Vatandaşlar bakkal ve marketlerin kısa süreli hizmetinden yararlanıyor

Kaynak: İHA

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