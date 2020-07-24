Vatandaşlar Ayasofya'ya akın etti Vatandaşlar Ayasofya'ya akın etti Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan Cuma namazıyla ibadete açıldı.

Vatandaşlar Ayasofya'ya akın etti

İSTANBUL - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan Cuma namazıyla ibadete açıldı. Cuma namazının ardından camiye girmek isteyen vatandaşlar ise alanda yoğunluk oluşturdu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl aradan sonra kılınan Cuma namazıyla ibadete açıldı. İlk namaza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Lideri Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile çok sayıda isim katıldı. Seneler sonra Ayasofya'da kılınan ilk Cuma namazının ardından çok sayıda vatandaş namaz kılmak için camiye girmek istedi. Vatandaşların girişte oluşturduğu yoğunluk ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA