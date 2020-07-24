Vatandaşlar Ayasofya meydanına akın etti Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namazı için vatandaşlar, Ayasofya Meydanı'na akın etti.

Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namazı için vatandaşlar, Ayasofya Meydanı'na akın etti. Ellerinde Türk Bayrakları ve seccade bulunan vatandaşlar, kontrol noktalarından ateş ölçümleri yapılarak alana alındı. Sultanahmet Meydanı'nda korona virüs önlemleri kapsamında anonslar yapılarak alanın dolduğu ve kimsenin alınmayacağı söylendi.

Bugün Cuma namazı ile birlikte ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi için vatandaşlar, Ayasofya Meydanı'na akın etti. Ellerinde Türk Bayrakları ve seccade bulunan vatandaşlar, kontrol noktalarından ateş ölçümleri yapılarak Ayasofya Meydanı'na alındı. Kendilerine çizilen sosyal mesafe çizgisi içine seccadelerini seren vatandaşlar, ilk namaz için beklemeye başladı. Bazı vatandaşların sloganlar attığı görüldü.

Öte yandan, Sultanahmet Meydanı'nda korona virüs önlemleri kapsamında anonslar yapılarak alanın dolduğu ve kimsenin alınmayacağı söylendi.

(Caner Sönmez/İHA)

Kaynak: İHA