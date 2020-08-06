Vatandaşlar atlamak üzere olan genci böyle yakaladı Vatandaşlar atlamak üzere olan genci böyle yakaladı Adıyaman'da, bir inşaata çıkarak atlamak isteyen genci vatandaşlar üzerine atlayarak durdurdu.

Vatandaşlar atlamak üzere olan genci böyle yakaladı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, bir inşaata çıkarak atlamak isteyen genci vatandaşlar üzerine atlayarak durdurdu.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Adıyaman Valiliği yakınlarında bulunan 9 katlı bir binanın 7.katına çıkan yabancı uyruklu Ahmet İ. (19), bilinmeyen nedenlerden dolayı buradan atlamak istedi. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine, 112 Acil Sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine bilgi verdi. Durumu ekiplere bilgi veren vatandaşlar aynı zamanda atlayacak olan gencin yanına çıkarak ikna etmeye çalıştı. Vatandaşların ikna çalışmaları esnasında 1 kişi, atlayacak olan gence arkadan yaklaşarak aniden üzerine atladı. Vatandaşın üzerin atladığı genç, vatandaşlar tarafından aşağıya indirildi. Ahmet İ., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla alınarak burada kendisine müdahale edildi. Ahmet İ., daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA