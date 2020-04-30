Vatandaşlar alışveriş telaşında
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Vatandaşlar alışveriş telaşında

Vatandaşlar alışveriş telaşında
30.04.2020 19:42 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:45

- Vatandaşlar alışveriş telaşında!

- Vatandaşlar alışveriş telaşında!

BURSA - Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala özellikle pazar yerlerinde yoğunluk artmaya başladı. Polis ve zabıta ekipleri, alışveriş yapan vatandaşlara sık sık sosyal mesafe uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nca korona virüsle mücadele kapsamında, gece 24.00 itibariyle 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde 3 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor. 72 saat sürece olan kısıtlama sebebiyle vatandaşlar ihtiyaçlarını gidermek için semt pazarlarına akın etti. İnegöl'de yoğunluğun azaltılması için 3 farklı yerde pazar açıldı. Vatandaşlar pazar alanlarına giderek alışverişlerini yaptı. Gelen pazar girişinde kurulunan dezenfekte tünelinden geçtikten sonra pazar alanına alınırken zabıta ekipleri maskesi olmayan vatandaşlara maske verdi. Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı pazar alanlarında görevliler vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı.

Vatandaşlar alışveriş telaşında

Kaynak: İHA

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